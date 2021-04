L’Ajuntament de Burjassot signa un conveni de col·laboració amb l’associació Lloc de Vida- Buscant Alternatives

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Burjassot i l’associació Lloc de Vida-Buscant Alternatives han signat un conveni el principal objecte del qual és col·laborar amb l’entitat local en les seues activitats relacionades amb les activitats d’integració social i laboral de les persones migrants, principalment, que gestiona l’entitat, col·laborant en les despeses generals de l’associació i per a atendre les persones i/o famílies del municipi que es troben en situació de risc social i/o vulnerabilitat social. L’acord, signat el 23 d’abril en el Consistori, ha sigut signat per l’Alcalde de Burjassot, Rafa García, amb la companyia de la regidora de Serveis Socials, Isabel María Mora i per la presidenta de l’associació LLoc de Vida, Pilar Ros Gallent.

Així, l’Ajuntament de Burjassot es compromet a concedir una subvenció anual per import de 2.000 euros, a l’Associació “Lloc de Vida – Buscant Alternatives” per a atendre les seues despeses principals. Per part seua, LLoc de Vida es compromet, entre altres punts, a garantir el funcionament de les activitats d’integració social i laboral que gestiona, segons els seus estatut i a garantir el compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades i salvaguardar la intimitat i privacitat dels usuaris/as de l’Associació, així com dels voluntaris/as i del personal contractat.

Entre les principals accions que realitza Lloc de Vida en l’àmbit local destaquen les relacionades l’orientació i derivació a serveis relacionats amb l’assessoria legal en família i menors o en temes d’estrangeria; activitats de formació presencial i en línia mitjançant cursos gratuïts; accions d’intermediació laboral gratuïta; ajuda assistencial a famílies amb lliurament de menús, aliments bàsics i articles d’higiene en coordinació amb el banc d’aliments de València i activitats relacionades amb la infància perquè els menors de famílies migrants aconseguisquen una bona socialització i integració, entre moltes altres activitats.