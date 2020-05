L’Ajuntament de Burjassot suspén la taxa de terrasses per a bars, restaurants i cafeteries fins a 2021

Connect on Linked in

Va ser una de les primeres mesures preses per part de l’Ajuntament de Burjassot, concretament el 18 de març, quan el Govern va decretar l’estat d’alarma per la situació de crisi sanitària: la suspensió de la taxa de terrasses per a bars, restaurants i cafeteries del municipi, una mesura adoptada per a ajudar als hostalers del municipi en l’inici de la situació d’alarma i davant la incapacitat de poder obrir els seus negocis.

Ara, el Consistori de Burjassot ha pres la decisió de suspendre de manera definitiva la taxa de taules i cadires durant els mesos de 2020. Aquesta acció suposa una ajuda directa al sector de la restauració del municipi; ajuda que s’uneix a l’estudi, en cada cas particular i si el negoci hostaler el sol·licita, de la possible ampliació, en aquells casos que siga possible, de les terrasses ja existents.