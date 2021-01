L’Ajuntament de Carcaixent comença a repartir les targetes Comerç Carcaixent a més de 200 persones autònomes i PIMES

Connect on Linked in

En total es repartiran al voltant de 120.000€ que les persones beneficiàries podran utilitzar en els comerços locals.



La Regidoria de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Carcaixent ha començat a repartir les més de 200 targetes Comerç Carcaixent a les i els beneficiaris de les subvencions a persones autònomes i PIMES convocades el passat mes de novembre.

Amb una quantitat mitjana de prop 600 euros per targeta, l’Ajuntament entregarà al voltant de 120.000€ que seran repartits per a poder gastar en les botigues del comerç local adherides al programa Targeta Carcaixent, el que permetrà, en paraules de la Regidora de Promoció Econòmica “assegurar que els diners invertits en estes subvencions continuen en Carcaixent afavorint el nostre comerç i la nostra economia”.

L’Ajuntament de Carcaixent va convocar el passat mes de novembre ajudes a les persones autònomes i PIMES per fer front a la crisi ocasionada per la COVID-19. Estes ajudes establien tres modalitats: fins a 375€ per als comerços que durant el confinament de 2020 van estar oberts, fins a 775€ als comerços que van haver de tancar i, fins 10€ per metre lineal contractat amb l’Ajuntament per a les botigues que formen part del Mercat Ambulant.

“Després d’una campanya de Nadal molt més fluixa que de normal, esperem poder reactivar l’economia municipal amb esta inversió directa als comerços locals i minimitzar en la mesura de les nostres possibilitats els efectes de la pandèmia”, ha assegurat Diert.

Les persones beneficiàries de les subvencions estan sent cridades per telèfon per convocar-les amb cita prèvia a recollir les targetes al Centre de Promoció Econòmica per tal d’evitar concentracions i garantir les mesures sanitàries.