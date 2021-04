L’Ajuntament de Carcaixent comença la neteja completa del Barranc de Gaianes

Connect on Linked in

La neteja forma part d’una de les actuacions previstes dins del Pla d’Actuació Municipal Contra el Risc d’Inundacions

L’Ajuntament de Carcaixent ha iniciat la neteja completa del Barranc de Gaianes, en tot el tram, des del Parc Caní fins al Barranc de Barxeta, amb una inversió de més 16.000 euros.

En esta ocasió, a diferència d’anys anteriors, a més de la zona més pròxima a les vivendes en les que s’actua anualment, les màquines també entraran en el tram que va des de les vies del tren fin la desembocadura en el Barranc de Barxeta, tram en el que no es feia cap intervenció des de feia 15 anys.

Amb l’eliminació de la vegetació es milloraran les condicions de salubritat de la zona dels Quatre Camins que pateix recurrents problemes de contaminació d’aigües, males olors i presència de mosquits derivats del col·lector reparat per l’Ajuntament en 2018. La neteja també forma part d’una de les actuacions previstes dins del Pla d’Actuació Municipal Contra el Risc d’Inundacions amb l’objectiu de garantir el pas de l’aigua en cas de fortes precipitacions i evitar possibles inundacions.

No obstant això, des de l’Ajuntament es té molt clar que l’actuació a realitzar és puntual i no resol el problema estructural de la zona, ja que la solució definitiva vindrà quan des de la Confederació s’actue per acabar la connexió de la xarxa de clavegueram amb el col·lectors de residuals que enllaça amb la depuradora, actuació que en el seu moment, i de manera inexplicable, no es va realitzar, i que l’Ajuntament continua reclamant a la Confederació.

De tota manera, el consistori, conscient de les seues responsabilitats de cara a la ciutadania, vol mantenir controlat este punt negre, atenent així les reivindicacions del veïnat, però tambè, com manifesta la regidora de Medi Ambient, Ana Garrigues, per complir amb el Pla Municipal d’Inundacions, “tot i que l’actuació decisiva correspondria a la CHX, hem decidit intervindre en el barranc per garantir la seguretat del veïnat en cas de produir-se fortes precipitacions i poder donar una resposta eficient davant de qualsevol emergència».