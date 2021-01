L’Ajuntament de Carcaixent inicia una campanya de suport a l’hostaleria local que fomentarà les comandes a domicili

Print This Post

L’objectiu de la iniciativa és donar suport al sector de l’hostaleria que ha vist afectada la seua activitat a causa de les restriccions provocades per la pandèmia



L’Ajuntament de Carcaixent ha posat en marxa una nova iniciativa per impulsar l’economia local davant la crisi de la Covid-19. En concret, s’ha iniciat la campanya de suport a l’hostaleria local «Pensat i Fet. Mengem a casa» per fomentar les comandes a domicili amb la difusió d’un llistat d’establiments que presten el servei, així com les seues dades de contacte.

Des de l’Àrea Promoció Econòmica s’ha posat a disposició dels bars i restaurants que vagen a prestar el servei el numero de whatsapp 660556913, on poden indicar el nom de l’establiment, horari d’obertura, telèfon de comandes, adreça i xarxes socials. Als propers dies s’elaborarà un llistat que serà difós a les xarxes socials municipals i web municipal per tal d’unificar i facilitar l’accés a l’oferta a la ciutadania.

A més, per tal de donar més difusió a la seua oferta, des del consistori s’ha posat a l’abast dels establiments d’hostaleria que disposen de servei de menjar per a emportar un apartat a la web https://comerccarcaixent.es/esdeveniments/ per a que puguen compartir els seus menús i propostes gastronòmiques.

APP Comerç Carcaixent

Des de l’Àrea de Promoció Econòmica han volgut recordar que junt la web també està disponible l’APP Comerç Carcaixent, on tots els establiments associats que ho desitgen poden incloure els seus productes i serveis així com promocionar les seues ofertes. Esta plataforma, en la qual ja estan adherits més de 130 establiments, conté un apartat anomenat ‘novetats i promocions’ en el qual es poden consultar totes les ofertes que van llençant els comerços i serveis associats de forma actualitzada.