L’Ajuntament de Carcaixent instarà al jutjat d’Alzira a alçar la prohibició d’eliminar les 700 pintades feixistes

El regidor de Memòria Històrica presenta al plenari una moció amb noves mesures i anuncia una campanya de conscienciació a les escoles

Carcaixent: Edifici de l’Ajuntament d’aquesta localitat de la comarca de la Ribera.



L’Ajuntament de Carcaixent presentarà una bateria de propostes davant el pròxim plenari per resoldre “amb urgència” el problema de convivència que hi ha al municipi, a conseqüència de la proliferació de pintades feixistes al mobiliari urbà.



El regidor de Memòria Històrica, Raimon Marí, ha presentat una moció en la qual insta al jutjat d’Alzira a alçar la prohibició d’eliminar les pintades, davant el greu perjudici que aquestes estan causant per a la convivència dels veïns i veïnes de Carcaixent. Marí ha assegurat “Davant el malestar que genera en una societat democràtica veure en el dia a dia en els nostres parcs, façanes i carrers aquests missatges d’exaltació d’una de les pàgines més negres de la història, hem tornat a reclamar davant el jutjat que ens permeta eliminar els grafitis”.



Des de la Regidoria de Memòria Històrica, ha afegit, “mantenim una estreta col·laboració amb els Cossos i Forçes de Seguretat per intentar evitar que es tornen a repetir aquests successos. També hem informat les associacions de veïns sobre la instrucció del cas al jutjat i els motius pels quals l’Ajuntament encara no pot procedir a la neteja de les pintades”. Per això, ha avançat que la moció proposarà al jutjat que s’accelere la instrucció.



Entre les mesures que es proposen, ha destacat, “posarem en marxa una campanya de conscienciació a les escoles per tal d’evitar que aquests fets puguen repetir-se en el futur. L’educació és la millor eina per a erradicar el discurs de l’odi”.



Dia de les víctimes de l’Holocaust



Especialment en dies com el de hui, en els quals es rendeix tribut a la memòria de les víctimes de l’Holocaust, “hem de reforçar el nostre compromís de lluitar contra l’antisemitisme, el racisme i tota una altra forma d’intolerància que puga conduir a actes violents contra determinats grups humans”, ha assegurat.



La moció mostra la intenció de l’Ajuntament de continuar treballant per poder erradicar aquest nefast episodi utilitzant tots els recursos al seu abast, condemnant l’enaltiment del nazisme i de qualsevol ideologia feixista que atempta contra els drets humans i actuant d’ofici en quantes accions siga necessari perquè aquests fets es penalitzen.