L’Ajuntament de Carcaixent ofereix activitats extraescolars gratuïtes

L’objectiu és compensar els efectes de la COVID-19 en les accions de suport educatiu i ajudar a conciliar la vida familiar i laboral

La Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Carcaixent oferirà a partir del 13 d’abril activitats extraescolars gratuïtes per a l’alumant del municipi. La proposta contempla una àmplia oferta d’activitats lúdiques, educatives i dinàmiques per als menuts i menudes de 3 a 12 anys per compensar els efectes de la COVID-19 en les accions de suport educatiu i ajudar a conciliar la vida familiar i laboral als seus pares i mares. Este projecte educatiu es portarà a terme gràcies als 40.000 euros que l’àrea ha rebut com a subvenció des de la Conselleria d’Educació.

Les activitats ofertades van des de teatre a ioga, passant per activitats més creatives i novedoses com biodansa o tallers de reciclatges. Totes elles es desenvoluparan en espais oberts per garantir les mesures de seguretat i afavorir la interacció dels xiquets i xiquetes amb el seu entorn. El termini d’inscripció per a les activitats ja està obert i totes les persones interessades poden fer la seua sol·licitud a través del formulari habilitat per a la web municipal fins el 8 d’abril.

Les activitats proposades són:

– Dilluns i dimecres al CEIP Francesc Pons de 17h a 18.30h l’activitat de HORT I CULTIU. Edat de 6 a 12 anys.

– Dimarts al CEIP Víctor Oroval i al CEIP Navarro Daràs de 17h a 18h l’activitat de TALLERS DE RECICLATGE AMB ART. Edat de 3 a 12 anys.

– Dijous al CEIP Víctor Oroval i al Navarro Daràs de 17h a 18h l’activitat de TALLERS DE CUINA. Edat de 6 a 12 anys.

– Divendres al CEIP Josep Maria Boquera de 15.30h a 17.30h, l’activitat de TEATRE – EXPRESSIÓ CORPORAL i BIODANSA. Edat de 3 a 6 anys.

– Dissabtes al EIM la Vieta. De 10h a 11h primer grup de IOGA i de 11h a 12h segon grup de IOGA. Edat de 3 a 12 anys.

– Dissabtes al Paratge natural de l’Hort de Soriano, de 10h a 12h, l’activitat de NATURA ( Senderisme, gincanes i orientació). Edat de 6 a 12 anys.

Laura Ruiz, regidora d’Educació, ha explicat que un dels objectius del projecte és tractar de compensar les mancances relacionals que ha tingut la pandèmia en la població més menuda, “amb la irrupció de la COVID els xiquets i les xiquetes han perdut molts de moments d’oci que eren molts important per al seu desenvolupament personal i educatiu, és per això que des de la regidoria d’Educació i Medi Ambient hem volgut crear esta oferta d’activitats per a que desenvolupen la creativitat i aprenguen coses noves al temps que ho passen bé, que és l’objectiu prioritari».