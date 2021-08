L’Ajuntament de Carcaixent quantifica en milers de euros el cost dels abocaments il·legals

Connect on Linked in

Amb una major vigilància policial i el trasllat dels contenidors s’intentarà millorar la situació

L’Ajuntament de Carcaixent ha quantificat en milers d’euros el cost que suposa per a les arques municipals la neteja extraordinària dels abocaments il·legals al voltant dels contenidors situats en els polígons de la ciutat, amb les conseqüències d’insalubritat que i imatge desagradable que transmet. Per tal de millorar la situació i evitar que es repetisca, s’ha procedit al trasllat dels contenidors de la zona del polígon dels Quatre Camins a la porta del Ecoparc. Simultàniament s’ha intensificat la vigilància policial al voltant d’estes zones per tal de dissuadir i sancionar la repetició d’estes conductes. En paraules de la vicealcaldessa i regidora de Salubritat, Sara Diert «per motius de salubritat e higiene pública no podem permetre que es seguisca repetint la imatge de zones plenes d’abocaments il·legals que, a més a més perjudiquen a les empreses situades al voltant dels mateixos».

Diert també avisa, «aquelles persones que pensen seguir amb els comportaments incívics han de recordar que hauran d’assumir una multa de fins 750€. No hem de pagar tots els veïns i veïnes el seu incivisme».

Confiem que este trasllat facilite l’accès al Ecoparc, on dipositar residus comporta una bonificació en el rebut del Consorci. L’horari de l’ecoparc és de l’1 d’abril fins al 30 de setembre de dilluns a divendres de 9:30 a 13:30 i de vesprades de 16:00 a 19:00 hores i dissabtes de 9:30 a 13:30. La resta de l’any l’horari de vesprada és de 15:00 a 18:00 hores.

Convé recordar que des de l’Ajuntament de Carcaixent es presta un servei gratuït de recollida de trastos i altres estris a través de l’empresa municipal PROCARSA els dilluns, dimecres, dijous i divendres. Les persones interessades a fer-ne ús solament han de cridar al telèfon 962430436 per a convindre l’hora i punt de recollida amb els operaris/es.