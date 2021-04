L’Ajuntament de Carcaixent rep part de la col·lecció de família Lahuerta-Talens

Connect on Linked in

Entre els objectes donats hi ha obres pictòriques de Peris Guerola i Soleriestruch

Enrique Lahuerta Talens ha fet donació a l’Ajuntament de Carcaixent d’una important col·lecció d’objectes propietat de la família Lahuerta Talens. La col·lecció inclou obres pictòriques d’artistes locals com Paulino Peris Guerola i Eduard Soler i Estruch, fotografies, documents i altres objectes que la família ha adquirit i conservat al llarg de diverses generacions.

Totes les peces donades guarden alguna vinculació en la localitat, és per això que, com ha manifestat Enrique Talens a Paco Salom, alcalde de Carcaixent i a Pasqual Boqueta, regidor de cultura, «és legítim que torne a Carcaixent allò que ha sigut de Carcaixent». Entre les peces més curioses, destaquen una espasa d’època republicana, un bat de beisbol regalat per un equip dels EE.UU de gira per València- i un fanal ferroviari de la Vieta Carcaixent-Dénia.

Paco Salom, alcalde de Carcaixent, li ha traslladat personalment a Enrique Talens «l’agraïment per este gest altruista cap al nostre poble, ja que més enllà de l’important valor artístic que tenen algunes de les peces, permeten ampliar la memòria col·lectiva i fer partícips a les generacions més joves del que van suposar alguns moments destacats de la nostra història».

Per la seua part, el regidor de Cultura, Pasqual Pastor, ha posat l’accent en el valor de les obres pictòriques que formen part de la donació: «ampliar la col·lecció pictòrica municipal suposa una magnífica notícia per a tot el poble de Carcaixent i més quan es tracta de peces que tenen un vincle especial, a nivell artístic com sentimental». El regidor també ha avançat que la intenció de la regidoria de Cultura i Patrimoni és incrementar el patrimoni cultural per poder fer arribar a la ciutadania i exposar-lo en una tercera edició de la Mostra de Patrimoni Local.