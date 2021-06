L’Ajuntament de Carcaixent segueix treballant per la restauració mediambiental i la neteja del barranc

Print This Post

Els treballs de neteja al seu llit són fruit de l’acord entre el consistori i la Confederació Hidrogràfica del Xúquer per mantindre’l net

L’Ajuntament segueix treballant per la restauració mediambiental del barranc. Ja en l’any 2018 s’iniciaren estes accions de neteja, amb la retirada de canyes i la posterior col·locació d’una malla geotèxtil, ambdues accions amb l’objectiu d’evitar la presència de mosquits i altres insectes, a més de preservar el paratge per pluges intenses o incendis.

Ara són els Serveis Municipals els encarregats d’assegurar la permanència de la malla instal·lada en condicions òptimes així com de la retirada dels brots de canya que puguen sorgir. Estes actuacions eviten el creixement descontrolat de l’Arundo Donax, més conegut com canya que envaeix i creix de manera ràpida i extensa per tot el llit del barranc.

Ja en una altra fase, executada fa uns mesos, es va procedir a la restauració de la ribera amb espècies vegetals autòctones.