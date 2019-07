L’Ajuntament de Carcaixent tanca les xerrades sobre el mosquit tigre amb una reunió amb el sector agrícola

Connect on Linked in

Les xerrades s’han organitzat amb la col·laboració de les Associacions de Veïnals de Carcaixent i AVA



L’Ajuntament de Carcaixent, a través de la Regidoria de Salut Pública, ha realitzat durant les últimes setmanes un total de set xerrades als diferents barris i pedanies de Carcaixent. L’objectiu era donar a conèixer de primera mà quines són les mesures que s’han pres des de l’Ajuntament en la lluita contra el mosquit tigre i la mosca negra, així com resoldre els dubtes que el veïnat poguera tindre,

Les xarrades han tingut lloc als barris de Santa Bàrbara, Les Barraques, els Quatre Camins, Cogullada, així com a Tir de Colom i a la Barraca d’Aigües Vives. Per concloure, es va organitzar una xarrada en col·laboració amb AVA per tal d’exposar la situació amb el sector agrícola de Carcaixent.

La Regidoria de Salut Pública ha estat informant de les mesures de prevenció i el tractament que s’ha aplicat a la localitat per tal de combatre la proliferació del mosquit tigre i la mosca negra. Convé recordar que l’ajuntament disposa d’un servei de plagues que actua de forma localitzada. Així durant tot l’any es revisen els focus de mosquits, com és el cas de les séquies, embornals, fonts ornamentals i qualsevol punt que presente làmines d’aigua acumulada dins de les zones urbanes, que és on l’ajuntament té competència per a fer-ho. A més en el cas de la mosca negra, les accions es porten a terme al voltant del riu.

Complementàriament es realitzen de forma protocol·lària una sèrie de fumigacions dins de la campanya gestionada pel Consorci de la Ribera, dins la qual es va procedir a la aplicació de tractaments àeris en el marge del riu Xúquer per a reduir el repunt experimentat amb l’augment de les temperatures.

La regidora de Salut Pública, Sara Diert, ha volgut agrair a tots els veïns i veïnes la seua participació en estes xarrades i ha recordat la importància de la prevenció dins de l’àmbit domèstic perquè no augmente la població del mosquit tigre en el terme municipal.



D’esta manera, les principals mesures a tenir en compte són:

Eliminar recipients d’aigua per a plantes, abeuradors, qualsevol artefacte que puga contindre aigua de xicoteta, mitjana o grans mides, ja siguen taps, plats, poals o bidons.

Evitar els regs excessius en jardins particulars, atès que l’aigua que s’acumula en la gespa, gram o qualsevol altra espècie vegetal i que nosaltres no veiem, pot ser un lloc ideal per al depòsit i desenvolupament dels ous.

Evitar mantindre piscines, basses de reg, etc, amb aigua no tractada durant períodes llargs de temps, perquè afavorix la facilitat de cria per a esta espècie.