L’Ajuntament de Càrcer redueix a mínims històrics la quantitat de femta canina abandonada als carrers

El percentatge de persones que no recull els excrements dels seus gossos ha passat del 10 al 2% gràcies a ADN Canino

El consistori ha reactivat una campanya per a completar el cens caní del municipi i optimitzar aquest servei

L’Ajuntament de Càrcer ha aconseguit reduir notablement el nombre de femta canina abandonada als carrers gràcies als serveis d’ADN Canino, que mitjançant una senzilla anàlisi permet identificar a les persones que no recullen els excrements dels seus gossos, les quals han passat de representar un 10% a un 2% en huit mesos. “A la localitat hi havia un evident problema amb aquest comportament incívic. Des de la implementació del servei d’ADN Canino hi ha hagut una disminució considerable de femta als carrers. L’acolliment entre la ciutadania ha estat molt positiva. Crec que a ningú li pot semblar malament una mesura que contribueix al fet que el poble estiga més net. A més a més, la gent que té mascota i compleix amb la normativa també vol que s’identifique a les persones que no actuen amb la seua mateixa responsabilitat”, afirma José Botella, l’alcalde de Càrcer.

Des de la posada en marxa d’ADN Canino el darrer 15 de juny de 2020, a Càrcer s’ha registrat genèticament a un total de 164 gossos. Degut als bons resultats, el consistori ha decidit reactivar una campanya per a completar el cens caní de la localitat i, per tant, millorar la detecció de focus amb femta abandonada, així com optimitzar els recursos municipals destinats a control i manteniment de la neteja urbana. “Hi ha una ordenança des de fa més d’un any, però volem donar una nova oportunitat a les persones que no han censat encara a la seua mascota”, conclou Botella. L’empresa ADN Canino ja ofereix aquest servei a 24 municipis espanyols, on s’han arribat a reduir fins a un 22% els comunicats relacionats amb femta canina als carrers i s’ha reportat una disminució del 80% en la femta abandonada en la via pública.