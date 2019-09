L’Ajuntament de Carlet activa un pla B enfront de l’arribada de la DANA a les festes carletines.

Les previsions meteorològiques han obligat l’Ajuntament de Carlet a actuar de manera immediata per tal de posar en marxa mesures per a garantir tant com siga possible els actes festius. Ahir al matí es va iniciar la instal·lació d’una carpa gegant de 40 metres de llargària a la plaça Major que la part central de la plaça envoltada pels palcos, a més d’una altra carpa que cobrix totalment l’escenari on actuen les orquestres. A més també estarà obert el Mercat municipal per a que les colles que no càpien en la carpa per a sopar puguem fer-ho en un recinte a cobert.

La segona carpa quedarà instal·lada al llarg del dia a la zona de la discòmobil ubicada a l’albereda, on es concentra la gent més jove als més de 30 casetes de fira, conegudes com a «casetons».

La instal·lació de la carpa a la plaça Major va obligar l’Ajuntament a traslladar a altres espais activitats com l’esmorzar de les dones, que finalment es va fer al Mercat, i l’espectacle musical de la nit, que es va traslladar al teatre Giner. Al llarg del dia de hui també estan previstos diversos canvis que afectaran les activitats dedicades als més menuts i que estava previst fer-les a espais a cel obert i que es concentraran finalment al saló Giner.

El regidor de festes, Josep Mur, explica que «s’està treballant a marxes forçades per a garantir al màxim les festes. Tenint en compte l’experiència d’altres anys, s’ha buscat una forma alternativa de solucionar-ho per tal que les revetles no es traslladaren d’espai i es puguen mantindre a la plaça. Enguany per primera vegada s’ha contractat una carpa com ho fan molts altres pobles i esperem que faça el seu paper, tant per a garantir el muntatge de les orquestres i de la discomòbil, com perquè la gent disfrute al màxim de les Festes, si l’oratge no ens impedix eixir de casa.».

Esta nit està prevista la primera revetla de les festes a partir de les 00.30h amb l’orquestra La mundial, a partir del dijous les revetles carletines comptaran amb dos orquestres que actuaran al llarg de tota la nit i fins a la matinada.