L’Ajuntament de Carlet amplia el servei de neteja i desinfecció en l’horari lectiu als centres educatius

Igual que va fer en l’anterior curs escolar, la Regidoria d’Educació ha optat per augmentar el personal de neteja al llarg d’este curs, per tal de prevenir i reduir el risc de contagi pel COVID-19.

La Regidoria d’Educació ha decidit continuar amb l’ampliació del contracte de neteja de forma extraordinària pel COVID-19. Este servei se sumarà a les persones de neteja ordinària que es fa normalment a la vesprada als col·legis d’educació primària de la ciutat.

L’ampliació del contracte de neteja, per segon any consecutiu, possibilitarà l’augment del personal dels col·legis Juan Vicente Mora i Bosch Marín, amb dos operaris més en cadascun, i un operari més en el Sant Bernat. En total, suposarà un increment de 30 hores en la neteja i desinfecció dels dos primers col·legis i de 20 hores en el Sant Bernat.

Als centres escolars es realitzarà la neteja i desinfecció de les instal·lacions, que es reforçarà en aquells espais que ho necessiten en funció de la intensitat d’ús. Es tindrà especial atenció en les zones d’ús comú, les superfícies de contacte més freqüents com ara poms de portes, taules, mobles, passamans, paviments, telèfons, perxes i altres elements similars. Es farà desinfecció, a més, després de cada torn de menjar.

Tal com explica la regidora d’Educació, Carla Cebrián: «la seguretat i el compliment de les mesures higièniques als centres és la nostra prioritat; l’Ajuntament és únicament responsable de la neteja dels centres de primària i per això ha fet este reforç, per segon any consecutiu, per a garantir la desinfecció i tindre uns centres escolars segurs.”