L’Ajuntament de Carlet continuarà renovant l’enllumenat de la ciutat

L’Ajuntament de Carlet encetarà una nova fase de renovació de l’enllumenat de la ciutat seguint les directrius del pla de xoc lumínic encetat el 2018 i que fins ara ha arribat no sols al centre urbà sinó també a diverses zones industrials, a través de l’IVACE.

En esta nova fase, s’instal·laran 417 lluminàries que es repartiran en tres punts de la ciutat, el nucli antic, la zona de la Daia, el barri de Villarrúbia i El Rollet. L’objectiu d’esta renovació és substituir l’enllumenat públic d’estes zones per noves lluminàries de tecnologia LED amb major rendiment i eficiència. Els nous punts de llum seran de major nivell lumínic per vat consumit, d’eixa manera s’aconseguix una il·luminació més eficient en estos carrers, i zones millor il·luminades, ja que quasi es dobla la potencia lumínica. Atenent a la tipologia dels carrers, s’han escollit uns tipus de llums amb potències adaptades a les característiques de cada carrer i a més les noves peretes contemplen un sistema regulació lumínica amb la qual cosa, el nivell de potencia anirà reduint-se o pujant segons l’hora de la nit.

En el cas del centre antic, la substitució de lluminàries anirà des del Portal del Tambor fins al carrer de Ramon y Cajal, pel que fa a la barriada de Villarrúbia la renovació de punts de llum serà completa i, per últim, el canvi de llums arribarà a la zona de la Daia. A més i gràcies a les millores introduïdes per l’empresa adjudicatària, es renovaran els punts de llum en la zona compresa entre el carrer Lluís vives i el carrer Ravalet, i la zona del Rollet, on es canviaran 162 lluminàries.

Estes millores de l’enllumenat suposaran una inversió de vora 60.000 euros.

Amb esta nova millora lumínica, l’Ajuntament acomplix una de les demandes ciutadanes dels pressupostos participatius de l’any 2020, que demanaven la millora de la il·luminació del centre històric. Cal recordar que des del 2018, l’Ajuntament de Carlet ha realitzat any rere any diverses fases del pla de xoc lumínic, davant les deficiències amb que comptava la població. Tal i com explica, l’alcaldessa de Carlet, Maria Josep Ortega, « amb estes millores, aconseguim un doble objectiu, comptar amb un enllumenat més eficient i de més potencia, que al cap i a la fi reduix el consum de llum, i d’altra es respon a un dels dèficits que ha tingut la població durant molts anys i que ha estat més demandant per la ciutadania».