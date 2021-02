L’Ajuntament de Carlet convoca les ajudes al transport per a estudiants

Com cada any, l’Ajuntament de Carlet convoca les ajudes per al transports dels eudiants carletins que cursen els seues estudis fora de la ciutat. Unes ajudes que enguany s’han avançat als primers mesos de l’any per tal d’agilitzar la seua tramitació durant el curs i que puguen rebre la subvenció el més prompte possible.





Les ajudes estan destinades tant l’alumnat universitari com de cicles formatius de grau mijtà o superior, batxillerat artística, tercer cicle o doctorat, així com estudis d’especialització o estudis de postgrau, que no superen els 35 anys



Es tracta d’unes ajudes d’un màxim de 100 euros que ara hauran de justificar tant en amb les despeses originades per utilitzar els transport públic en el seus desplaçaments als centres d’estudi, com en tiquets de carburants, en el cas que no hi haja transport públic. Esta subvenció té com a objectiu ajjudar l’economia familiar dels estudiants i per això es té en compte el nivell de renda i la utilització del transport públic.



El curs passat s’acolliren 107 estudians del municipi i enguany s’espera que en siguen molts més els que accedisquen. De moment, i tal i com explica la regidora de Juventut, Sandra Hervàs, «s’ha fet un esforç per tal que les ajudes isquen abans i que les ajudes de 100 euros arriben abans que finalitze el curs.». La sol·licitud d’ajudes es pot fer fins al pròxim 23 de febrer, amb posterioritat l’alumnat haurà de justificar les seues despeses per a rebre l’ajuda.