L’Ajuntament de Carlet posa en marxa el BECArlet2021

La Regidoria d’Educació de Carlet obri el termini per a presentar les sol·licituds a este programa de beques per a estudiants que es portarà a terme al llarg del mesos de juliol i agost.

L’Ajuntament de Carlet convoca el programa de beques #BECArlet 2021. Este any s’ofereixen un total de 41 beques de formació, en règim de concurrència competitiva, destinades a jóvens estudiants universitaris i de cicles formatius.

Aquestes beques formatives, per un import de 500 € cadascuna, tindran una duració d’un mes, i les persones beneficiàries les portaran a terme entre l’1 de juliol i el 31 d’agost de 2021.

La convocatòria distingeix entre dues modalitats: 30 beques formatives aniran destinades a l’Escola i Aventura d’Estiu, i seran efectives entre l’1 i el 31 de juliol de 2021, i la resta fins a 41 es portaran a terme entre l’1 de juliol i el 31 d’agost de 2021.

En paraules de la regidora d’Educació, Carla Cebrián, aquestes beques «tenen dos objectius fonamentals: donar una opció formativa mitjançant les pràctiques professionals, i al mateix temps, ser un primer contacte amb el món laboral, ja que tenen un contracte i un sou»

La distribució de les beques serà la següent: Escola i Aventura d’Estiu 30 beques, Intervenció 1 beca, Oficina Tècnica d’Urbanisme (OTU) 1 beca, departament d’Informàtica 1 beca, 4 beques per a serveis administratius, 2 més per a la Biblioteca, 1 per al departament de Comunicació i 1 per a Secretaria.

Les sol·licituds es poden presentar al Registre d’Entrada de l’Ajuntament de Carlet (OAC o Seu Electrònica) del 3 al 16 de juny de 2021, ambdós inclosos, i cada persona podrà sol·licitar la participació en el procediment de selecció fins a un màxim de tres beques.