L’Ajuntament de Carlet posarà en marxa punts violeta en les Festes Majors

L’Ajuntament de Carlet posarà en marxa el punt violeta en les Festes Majors del pròxim mes de setembre. Una iniciativa que es va encetar l’any passat amb una prova pilot durant la primera edició del Kakifest i que enguany s’impulsarà des de la Regidora de la Dona i Igualtat perquè estiga present a les Festes Majors.



Els punts violeta són espais en els quals se sensibilitza el públic i s’atén, s’informa i s’ajuda les víctimes de qualsevol tipus d’agressió sexista. La seua finalitat per tant és la de conscienciar, previndre i disfrutar la festa. Són punts coordinats amb els recursos sanitaris, socials i de seguretat per tal de requerir l’ajuda de manera immediata en cas de denunciar-se una agressió sexista.



La novetat és que enguany els punts seran atesos tant per professionals de la Creu Roja com per voluntariat, que no sols estarà format en este tipus d’atenció, sinó que a més comptarà amb assegurança pel treball voluntari que farà durant les nits de festes. Tal com explica la regidora d’Igualtat, Carla Cebrián «enguany hem volgut anar més enllà i es comptarà amb 2 professionals especialistes en assessorament psicològic i judicial. Desgraciadament cada vegada estos espais són més necessaris. Les estadístiques ens indiquen que cal sensibilitzar i intervindre. Hem d’acabar amb les agressions sexistes i més en espais on la festa i l’alcohol s’utilitzen com a excusa. Sense oblidar que cal demanar la implicació de tota la població per evitar qualsevol agressió sexista».



Els punts violeta s’ubicaran en els voltants de la zona de la plaça d’Espanya i estaran presents els dies 7,13 i 14 de setembre, quan s’espera més afluència de gent.



El punt violeta formarà part d’una campanya global de conscienciació ciutadana sobre les agressions sexistes que donarà el tret d’eixida estes festes, d’acord amb l’adscripció de Carlet a la Xarxa de Municipis Protegits contra la Violència de Gènere, una xarxa de la qual Carlet va ser municipi membre fundador.