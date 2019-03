L’Ajuntament de Carlet reduïx el nombre de telèfons d’alta gamma de 16 a 6 des de l’any passat, amb la nova contractació dels serveis d’internet.

Connect on Linked in

El Sindic de Greuges ha requerit a l’Ajuntament de Carlet informació sobre els telèfons mòbils que utilitza el govern municipal. Un requeriment que així ha estat contestat per part del govern municipal, que en l’última contractació dels serveis d’internet de l’Ajuntament ha optat per un canvi dels serveis d’internet generals del consistori per a millorar la gestió i l’atenció al veïnat i adequar les prestacions de la telèfonia mòbil a les necessitats: tal i com s’indica en la contestació remesa al Partit Popular «l’objectiu de la nova contractació era aconseguir unes millores condicions TIC per a les comunicacions de xarxa, donant-li més importància a la part de la interconnexió i internet dels edificis.

La informació sol·licitada al Partit Popular ha resultat transparent i aclaridora respecte a l’estalvi aconseguit tal i com es manifesta en l’informe requerit pel Síndic i basat en el nova contractació de serveis d’internet.

Amb la nova contractació, la telefonia mòbil dels regidors i personal de l’ajuntament que l’utilitza en la seua feina diària ha resultat totalment gratuïta per a les arques municipals, ha tingut un cost zero.

S’ha reduït de 16 a 6 telèfons, els telèfons intel·ligents d’alta gamma. En la licitació de 2014 es van demanar 16 telèfons intel·ligents, en la nova contractació , es demanen únicament 5 d’alta gama i la resta de dispositius mòbils s’han adaptat a les necessitats de cada treball.

Açò és suma a que per primera vegada, dos polítics del govern ( alcaldessa i primer tinent d’alcalde) es paguen la factura del telèfon de la seua butxaca i sols utilitzen el TERMINAL de l’Ajuntament, tal i com es reflectix en la informació que s’ha demandat.