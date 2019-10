L’Ajuntament de Carlet regula l’adquisició d’abonaments per al cinema

Print This Post

El Ple de l’Ajuntament de Carlet aprovava la creació d’un bo-10 per a assistir al cinema que es fa quinzenalment al Teatre Giner. Amb l’adquisició d’este bo, es reduirà el preu a dos euros. L’entrada, tant del cine infantil com del d’adults, és de 3 euros i l’abonament per a 10 entrades tindrà un cost de 20 euros, amb la qual cosa es rebaixa un euro cada entrada.

La mesura es posarà en marxa només entrar en vigor la modificació de l’ordenança de cara al pròxim any 2020.Altres canvis que s’han fet en l’ordenança afecten les persones jubilades. Les persones que estiguen jubilades, encara que no hagen complit els 65 anys, també tenen la tarifa fixa reduïda de 2 euros.

Amb esta mesura, tal com explica la regidora de Cultura, Sandra Hervàs, s’establix una rebaixa considerable per als carletins i carletines que assistixen de manera assídua al cinema, tant l’infantil que es fa cada diumenge entre octubre i abril, com el d’adults que es programa una vegada al mes.

Estes mesures formen part de la modificació de l’ordenança d’ús del Teatre Giner que va ser aprovada en sessió plenària. Una modificació que també afectarà positivament les entitats sense ànim de lucre i les privades que sol·liciten els diversos espais d’este centre cultural per a realitzar actes. Els canvis suposen unificar criteris pel que fa als terminis per a sol·licitar la seua utilització i agilitzar els tràmits administratius per a les entitats sol·licitants.