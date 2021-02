L’Ajuntament de Carlet soluciona els vessaments d’oli d’una antiga empresa ceràmica

Connect on Linked in

La neteja del subsol d’esta zona és el primer pas per a poder desenvolupar una zona d’esplai .al costat del parc caní

L’Ajuntament de Carlet ha iniciat els treballs per a buidar el depòsit d’oli soterrat al solar al costat del parc caní. Es tracta d’un depòsit subterrani ubicat en un solar situat entre els carrers de Salvador Allende i de Sanchis Guarner, sobre el qual existia una antiga fàbrica de ceràmica que utilitzava un oli tèrmic per al seu procés productiu, que era emmagatzemat en un depòsit enterrat d’uns 120 metres cúbics de capacitat.

Malgrat el temps transcorregut i que l’activitat no està en funcionament, el depòsit subterrani mai ha sigut buidat, netejat i segellat, de manera que en època de pluges es produeixen filtracions de l’aigua en el depòsit i vessaments a la superfície de restes de l’oli.

A fi de solucionar els problemes que ocasiona al veïnat de la zona, l’Ajuntament ha contractat una empresa especialitzada i autoritzada per a la gestió dels residus, que s’encarrega a partir de hui d’extraure les restes d’oli, buidar el depòsit, netejar-lo i segellar-lo de nou.

Els treballs han començat hui amb l’obertura de la boca d’accés de la llosa de formigó i a partir d’ací es treballarà en l’extracció dels 120 metres cúbics de líquid, es netejarà tota la cambra subterrània, es llevaran tots els residus i es clausurarà. El regidor de parcs i jardins, Josep Mur explica la necessitat no sols «d’evitar les intenses molèsties al veïnat de la zona, també la possible afecció al medi ambient i per això ha sigut necessari la contractació d’una empresa especialitzada per a fer esta extracció de combustible i deixar la zona neta de residus i així condicionar la zona per a fer un parc urbà».

Tal com estava projectat, este solar contigu al parc caní es pretén convertir en una zona d’esplai en la part oest de la ciutat, que comptarà amb una zona d’aparcament i un parc urbà. El primer pas per a desenvolupar esta zona enjardinada era resoldre els problemes que tenia el subsol.