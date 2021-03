L’Ajuntament de Carlet subvenciona per segon any l’escolarització dels xiquets i xiquetes de 0-3 anys

Connect on Linked in

La iniciativa, posada en marxa el curs passat, implanta de forma progressiva la gratuïtat per a les famílies

L’Ajuntament de Carlet continua amb la implantació progressiva de la gratuïtat per a escolaritzar els xiquets i xiquetes entre 0 i 3 anys. Per segon any consecutiu, a més de subvencionar l’alumnat de l’escoleta infantil Ninos, l’ajuda també arribarà a les famílies que accedixen a altres centres del municipi. Enguany s’han aprovat 45 sol·licituds de famílies, que sumen 50.500 euros. Estes subvencions s’atorgaran en funció de la renda de la família i del centre on assistixen. Amb l’objectiu d’arribar al major nombre de famílies possible, s’ha apostat per ampliar les subvencions a la resta d’escoles d’educació infantil del municipi i altres de centres que complisquen una sèrie de requisits que garantisquen la qualitat educativa. En el cas de l’escoleta infantil municipal Ninos, les ajudes són per a l’alumnat de 0 a 2 anys, ja que la Generalitat Valenciana ha establert la gratuïtat per a l’alumnat de 2-3 anys. En este cas les ajudes oscil·len entre els 226 € mensuals l’ajuda més alta i 100 € la més reduïda, a més de la matrícula. Les ajudes també arriben a les famílies que porten els fills/es a altres escoles infantils o a centres específics que presten serveis durant 6 hores al dia que complisquen una determinada ràtio d’alumnat per mestre i que el personal que atén directament l’alumnat tinga la titulació adequada. En este cas, les ajudes oscil·len entre els 50 i 10 euros mensuals en el cas de les escoletes infantils reconegudes, i entre 40 i 10 per a la resta de centres.

Per tal de donar transparència a estes subvencions, les ajudes s’atorguen directament als centres, que certifiquen que l’alumnat està assistint. Cal destacar que estes ajudes són compatibles amb altres subvencions que atorguen la resta d’administracions. La regidora d’Educació, Carla Cebrián, enten que esta mesura aposta per «l’equitat i la conciliació familiar, de manera que es puga garantir la igualtat en l’educació en esta etapa tan important de la vida d’un xiquet o xiqueta també per a famílies amb menys recursos o més vulnerables».