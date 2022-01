L’Ajuntament de Carlet subvencionarà un any més la taxa de tractament de residus als majors de 65 anys que visquen sols a Carlet

Connect on Linked in

L’Ajuntament ha assignat 10.000 € del pressupost a estes ajudes, dins del Pla d’Ajuda a Majors (TTRS).

L’Ajuntament de Carlet destinarà 10.000 € a subvencionar la taxa de tractament de residus del Consorci Ribera-Valldigna als majors de 65 anys que visquen sols en un habitatge de la ciutat i els ingressos dels quals no superen els 10.000 €.

El Consorci emet una quota tributària única per als habitatges, amb independència del nombre de persones que hi convisquen. L’equip de govern, que té una especial sensibilitat amb el col·lectiu de majors, considera que este criteri no és just contributivament.

Per això, l’Ajuntament posa en marxa el Pla d’Ajuda a Majors, que pretén millorar la qualitat de vida i el benestar d’este col·lectiu que disposa d’una menor capacitat adquisitiva. Dins del Pla, l’import pressupostat per a estes subvencions és de 10.000 euros.

Els beneficiaris de la subvenció de la taxa hauran d’estar empadronats, sols, en un habitatge de la ciutat almenys durant un any, han d’haver pagat la taxa de recollida de residus de 2020 i els seus ingressos anuals hauran de ser inferiors a 10.000 €.

Les persones que vullguen beneficiar-se d’esta línia de subvencions poden sol·licitar-ho en l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament fins al 18 de gener.