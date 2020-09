L’Ajuntament de Carlet treballa en la conscienciació ciutadana a través de les terrasses i bars

Connect on Linked in

La campanya s’inscriu dins de les accions que el govern municipal està posant en marxa per a reduir la taxa de contagis

L’Ajuntament de Carlet aposta per conscienciar la població amb la col·laboració dels establiments de restauració i terrasses.

Per aquest motiu des de la Regidoria de Sanitat, s’han distribuït als establiments del municipi cartells informatius, on es recorden les principals normes per a evitar els contagis en les reunions socials que hi ha als bars, terrasses i establiments de restauració.



La campanya s’inscriu dins de les accions que el govern municipal està posant en marxa per a reduir la taxa de contagis. Cal recordar que durant els primers quinze dies de setembre Carlet va acumular 131 casos positius de coronavirus, una situació que va obligar l’Ajuntament, en coordinació amb la Conselleria de Sanitat, a tancar parcs, instal·lacions municipals i suspendre activitats culturals i esportives.

Tot i que la xifra de contagis de coronavirus, amb una setmana de mesures extraordinàries, es va rebaixar fins als 113 casos, els nous contagis continuen sent fruit de brots de caràcter social. Per això des del consistori demanen a la ciutadania precaució i responsabilitat.



Des de l’ajuntament de Carlet s’ha incidit en la prevenció i adopció de mesures sanitàries en l’àmbit domèstic per tal d’aturar els brots d’origen familiar i social, amb el lema «Les reunions socials i familiars posen en perill a qui més vols».