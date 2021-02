L’Ajuntament de Carlet treballa per un Carlet més inclusiu amb la instal·lació de 29 pictogrames homologats en espais i edificis públics

Print This Post

Des de la regidoria d’Educació, de l’ajuntament de Carlet, s’està duent endavant un projecte d’accessibilitat cognitiva amb l’objectiu de convertir a Carlet en un municipi cada volta més inclusiu.



Aquest projecte es desenvoluparà en 3 Fases, començant per la col·locació de pictogrames als edificis municipals i espais municipals.



En la primera fase s’han instal·lat 29 senyalitzacions a les portes de edificis com l’Ajuntament, el reten policial, els edificis culturals i esportius però també a altres llocs com els centres escolars, l’ecoparc, l’ermita de Sant Bernat i altres serveis de caràcter públic. Seguit de l’instal·lació de pictogrames als distints espais dels centres escolars i ja per últim la senyalització amb pictogrames també es farà a més de 150 passos de vianants de la població, inicialment en tots aquells més pròxims als centres escolars.



És necessari treballar per fomentar la inclusió i normalitzar i sensibilitzar a la societat amb aquest tipus d’iniciatives.



Amb els pictogrames es representa de manera més o menys figurativa una realitat, en aquest cas edificis i espais. I la senyalització amb textos i imatges en els pas de vianants té com a objectiu que les persones presten més atenció al moment de creuar i reduir així el risc d’atropellament.