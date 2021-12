L’Ajuntament de Catarroja incorpora 58 persones treballadores gràcies als plans d’ocupació i escoles taller subvencionades per LABORA

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Catarroja ha donat la benvinguda hui a les 58 persones que s’han incorporat a treballar en diferents llocs de l’administració local gràcies als plans d’ocupació EMPUJU, ECOVID 21 i la II Edició del Taller d’Ocupació Port de Catarroja. Aquests plans d’ocupació compten amb la subvenció de Labora que és completada amb els fons municipals i estaran durant el període d’un any formant part de la plantilla.



En concret, des del Pla EMPUJU 2021 s’han contractat 20 joves menors de 30 anys per a cobrir diferents llocs en el consistori. Tot el procés de selecció s’ha realitzat pel LABORA que ha subvencionat les contractacions amb 416.100 euros, completats per l’Ajuntament fins a arribar als 596.500 del seu import total.



D’altra banda, des del Pla ECOVID 2021 s’han contractat 14 treballadores majors de 30 anys que desenvoluparan diferents tasques en l’administració. En aquest cas, la subvenció de Labora ha sigut de 289.228 euros, completada fins a 445.671 euros per l’Ajuntament



El tercer d’aquests programes, el Taller d’Ocupació Port de Catarroja II, repeteix format i objectiu, obrir una nova porta a l’ocupació a professionals locals vinculada amb el potencial turístic del nostre municipi. Així doncs, durant l’any vinent 2022 treballaran i es formaran 10 persones en la part vinculada a administració i altres 10 en la part més relacionada amb el turisme, donant també ocupació a 4 persones més que s’encarregaran de la gestió. Aquest taller compta amb una subvenció de 482.716 euros.



Finalment, recordar que des de finals del mes d’agost es van incorporar a la plantilla de l’Ajuntament de Catarroja 7 persones més a través del pla EMCORP que compta amb una subvenció del Labora de 79.452 euros fins a un total de 190.424 euros aportats per fons municipals.



Així doncs, l’alcalde, Jesús Monzó, i la vicealcaldessa, Lorena Silvent, han rebut als nous treballadors municipals que seran a l’Ajuntament de Catarroja pel període d’un any. Els ha convidat que gaudisquen de l’experiència de conéixer l’administració local per dins i desitjat que aquesta ocupació els servisca com a part de la seua formació per al futur, mentre espera també que puga obrir noves portes laborals. En la recepció també han assistit els regidors responsables de les àrees d’Impuls Econòmic, Lourdes Rodríguez, Turisme i Esports, Alejandro García, i Comunicació Social, Xavi Bellot.