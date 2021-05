L’Ajuntament de Foios convoca oposicions per a l’àrea d’Urbanisme i Contractació

Connect on Linked in

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

El termini de sol·licituds estarà obert fins al pròxim 15 de juny

L’Ajuntament de Foios ha convocat oposicions per a cobrir tres places en l’àrea d’Urbanisme, Contractació i Serveis Generals. Concretament, s’ha obert una convocatòria per a la provisió en propietat d’una plaça de tècnic d’administració general A1, mitjançant concurs oposició, que es destinarà a l’àrea d’Urbanisme; una plaça de tècnic mitjà d’administració general A2, mitjançant concurs oposició, per a l’àrea de Contractació; i, finalment, una plaça d’administratiu/va, mitjançant oposició, per als Serveis Generals de l’Ajuntament.

Com ha explicat l’alcalde de Foios, Sergi Ruiz, “des de 2015, hem impulsat multitud de projectes i inversions que comporten molt de treball i planificació. Amb aquesta convocatòria volem dotar l’Ajuntament del personal adequat, que exercirà el seu treball en unes àrees essencials mantenint i, fins i tot, accelerant el ritme d’inversions que el poble necessita”.

En paraules de la regidora d’Urbanisme, Mari Carmen Cabo, “estan en marxa infraestructures i obres molt importants, com el nou ajuntament, el nou col·legi Mare de Déu del Patrocini, obres de modernització als polígons industrials i als edificis municipals, la ronda de circumval·lació i moltes altres obres que depenen de subvencions, com ara els Fons Europeus de Recuperació, que demanen personal qualificat per a impulsar-les”.

Les bases de les tres convocatòries ja s’han publicat al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE). Així, les persones interessades, que complisquen amb els requisits establits, podran presentar les seues sol·licituds fins al pròxim 15 de juny de 2021.