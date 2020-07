L’Ajuntament de Foios llança un missatge de tranquil·litat davant el brot de Covid-19

Print This Post

La Conselleria de Sanitat ha confirmat un brot per Covid-19 a Foios. En total, són nou les persones que han donat positiu després de la realització de la prova PCR. El brot s’ha produït en l’àmbit familiar i des de les autoritats sanitàries ja estan treballant per a controlar-ho i seguir la traçabilitat dels contagis. L’alcalde de Foios, Sergi Ruiz, ha enviat un missatge de tranquil·litat a la població. «Les autoritats sanitàries ja estan duent a terme els controls pertinents per a delimitar el brot, que s’ha produït en el mateix entorn familiar. Vull transmetre tranquil·litat als veïns i veïnes de Foios, però també traslladar que és important extremar les precaucions i les mesures de prevenció».



En aquest sentit, l’alcalde ha explicat que «estem comprovant que els últims brots s’estan produint en l’àmbit privat, que són entorns de més confiança i on es tendeix a relaxar les mesures de prevenció. Per això, és important que la ciutadania continue conscienciada utilitze mascareta i mantinga la distància social, fins i tot en l’àmbit familiar i amb amistats, per a evitar nous contagis».