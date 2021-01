L’Ajuntament de Godella adopta noves mesures per a frenar a la COVID-19

Print This Post

L’Ajuntament de Godella ha adoptat noves mesures en el municipi per a fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19, que continua incrementant el seu impacte en els últims dies.

Per això, després de l’anunci de les noves restriccions imposades hui per la Generalitat Valenciana en tot el territori autonòmic, la Corporació, a través d’una resolució d’Alcaldia, aplicarà fins al pròxim 31 de gener noves restriccions per a tractar de contindre la tercera ona de contagis, que es mostra en una preocupant línia exponencial ascendent.

La Corporació ha decidit suspendre les activitats amb presència de públic tant si es realitzen en edificis municipals com en la via pública. Així mateix, es cancel·len les exposicions artístiques. S’exceptuen d’esta mesura l’activitat pròpia de les Escoles Municipals que imparteixen ensenyaments reglats com l’Escola d’Adults, el Conservatori de Música o el curs de monitor de temps lliure.

D’altra banda, es tanquen tots els parcs i jardins municipals i les instal·lacions esportives municipals, suspenent-se totes les activitats que es realitzen en elles.

Respecte als mercats ambulants, continuaran oberts tant el mercat dels divendres com el de venda directa dels dissabtes, encara que amb les mesures d’aforament establides. El mercat municipal, per part seua, continuarà amb la seua activitat conforme a les normes COVID establides.

En esta bateria de mesures, també es fa al·lusió a la suspensió de la concessió de permisos d’ocupació de la via pública per a la realització d’actes amb públic i es fa una crida a les associacions perquè no excedisquen les seues reunions de sis persones i intenten reduir al màxim la seua vida social.

Finalment, la resolució d’Alcaldia recomana, una vegada més, a la ciutadania que eviten la permanència en establiments i locals de pública concurrència per més temps de l’estrictament necessari, complisquen amb la distància social obligatòria, limiten al màxim els desplaçaments, l’obligatorietat de no ser més de sis persones en reunions en espais públics i privats i, finalment, seguir les indicacions dictades per les autoritats sanitàries.