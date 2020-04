L’Ajuntament de Godella adquireix 14.000 màscares per a distribuir-les a la població

Connect on Linked in

El lliurament de màscares es realitzarà de manera domiciliària i personal a partir del dia 4 de maig.

L’Ajuntament de Godella ha adquirit 14.000 màscares de diferents talles que distribuirà gratuïtament a partir del dia 4 de maig als veïns i veïnes del municipi de manera domiciliària i personal.

Es tracta d’unes màscares higièniques, homologades per la UNEIX 0065/2020, que compleixen amb les indicacions de les autoritats sanitàries i tenen un alt nivell de protecció per a evitar la transmissió de gèrmens i els possibles contagis. Aquest tipus de màscares, que són les recomanades per a les persones asimptomàtiques, són reutilitzables i llavables perquè puguen ser utilitzades en diverses ocasions. Amb cada màscara, s’entregarà un xicotet manual d’instruccions d’ús, rentada i desinfecció.

La distribució es realitzarà de manera domiciliària, perquè cada persona reba una màscara a la seua casa, a la qual se li entregarà personalment.

Des de l’Ajuntament, s’ha recordat que, encara que aquests elements incrementen la seguretat, al costat del seu ús s’han de mantindre la resta de mesures com la higiene correcta de les mans o la distància social.

Aquesta iniciativa se suma a unes altres ja preses per la Generalitat Valenciana i el Govern Central, com per exemple el repartiment de 4000 màscares entre comerços i persones que utilitzen el transport públic per a acudir als seus llocs de treball a causa de la reincorporació laboral la setmana passada, i el lliurament gratuït de màscares a la població vulnerable i de risc en les farmàcies del municipi.

El consistori continuarà bolcat a recolzar a la població durant aquesta crisi sanitària provocada pel Covid-19, seguint les recomanacions de les autoritats per a garantir la seguretat dels veïns i veïnes de Godella.