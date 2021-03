L’Ajuntament de Godella fa una crida a la precaució davant la flexibilització de les restriccions

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Godella fa una crida a la ciutadania per a continuar respectant les mesures imposades per la Generalitat Valenciana per a frenar la pandèmia de la COVID-19 que ha canviat les nostres vides des de fa ja més d’un any. Malgrat la flexibilització de les restriccions, la població ha de ser responsable, ja que la batalla contra el virus encara no ha acabat i cal continuar obeint per a no tornar a moments tan delicats com els que s’han viscut fa escasses setmanes.

Per este motiu, la Regidoria de Seguretat Ciutadana, en estreta col·laboració amb la Policia Local, ha establit un dispositiu de vigilància en les zones més sensibles del terme municipal de Godella per a evitar reunions o aglomeracions de persones que incomplisquen amb la normativa vigent.

L’horta, els disseminats, la pedrera, Masies… són alguns dels llocs en els quals la policia de Godella ha detectat acumulació de grups nombrosos de persones. De fet, en alguns casos s’han tramitat actes de sanció per incompliments de les mesures sanitàries vigents per a contindre la COVID-19.

Fernando Oliveros, regidor de Seguretat Ciutadana de Godella, ha explicat que és important ser conscients del moment actual: “La pandèmia no ha acabat i hem de ser responsables amb la situació. Les nostres actituds i comportaments poden posar en risc la salut de les persones que ens envolten i de la nostra propia. Cal continuar fent un esforç per a acabar amb la pandèmia”.

“Este serà el primer cap de setmana de relaxació de les mesures després de la tercera onada i hem d’anar amb molta precaució. Per això, la Policia Local extremarà la vigilància de tot el terme municipal per a evitar actituds i accions incíviques que llastren l’esforç que estem fent tots com a societat”, ha agregat el regidor.