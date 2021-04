L’Ajuntament de Godella llança una campanya per a avançar els sopars a les 20 hores en els establiments hostalers

Print This Post

L’Ajuntament de Godella, a través de la Regidoria de Comerç, ha llançat una campanya de comunicació per a instar a avançar l’horari dels sopars a les 20 hores en els establiments hostalers de la localitat per a continuar recolzant a un sector que s’està veient molt afectat per la crisi sanitària de la COVID-19.

En les noves normes establides per la Generalitat Valenciana s’estableix que els comerços d’hostaleria poden romandre oberts fins a les 22 hores. Per este motiu, els bars i restaurants avançaran el seu servei de sopars per a tornar a oferir la possibilitat de sopar fora de casa a les veïnes i veïns.

En paraules de Teresa Bueso, regidora de Comerç, és “moment de mostrar el nostre suport a l’hostaleria que tant està patint a conseqüència de la pandèmia”. “Hem d’avançar el nostre horari de sopars durant estos dies per a així gaudir de la gastronomia dels nostres bars i restaurants i donar-los suport en esta lluita contra el maleït virus”, ha seguit la regidora.

“Sabem l’esforç que han fet durant tots estos mesos de pandèmia en l’hostaleria i ara hem de ser nosaltres els que posem el nostre granet d’arena per a ajudar al fet que torne a poc a poc la normalitat”, ha acabat Bueso.