L’Ajuntament de Godella oferta 11 vacants per a La Dipu et Beca

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Com cada estiu, l’Ajuntament de Godella ofereix la possibilitat de formar-se i créixer professionalment a joves estudiants amb el programa La Dipu et Beca, de la Diputació de València.

En total, hi ha onze vacants a cobrir en les següents regidories del consistori: Esports, AODL, Informàtica, Igualtat, Comunicació, SEAFI, Personal, Arxiu Municipal (2), Agència Tributària i Policia Local.

El període de pràctiques serà durant els mesos de juliol i agost, amb una jornada de 20 hores setmanals i una remuneració de 500 € al mes, cofinançats per la Diputació de València en un 80% i l’Ajuntament de Godella en el 20% restant. El termini de presentació de les sol·licituds està obert fins el 14 de juny.

La documentació es pot presentar per registre d’entrada de l’Ajuntament de Godella. En cas de fer-ho per correu ordinari o per qualsevol registre d’entrada diferent al de l’Ajuntament de Godella, la documentació s’haurà d’enviar de manera addicional degudament escanejada al correu adl@godella.es amb la finalitat d’incloure a estes persones en els llistats provisionals abans de la data de finalització del termini.

Les sol·licituds s’han de presentar seguint el model que s’inclou a l’annex. Haurà d’expressar-se clarament si la persona interessada ja ha sigut beneficiària d’esta beca, bé en l’Ajuntament de Godella o bé en qualsevol altrntamieto de Godella oferta 11 vacantes para La Dipu te Bca

Cal remarcar que les persones interessades han de tindre actiu el seu Número de Seguretat Social. En cas contrari, es podrien endarrerir els tràmits d’adjudicació de la beca. Per a més informació, podeu descarregar la resolució, on s’indiquen clarament els passos a seguir a l’hora de presentar l’imprès de sol·licitud.