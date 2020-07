L’ajuntament de Godella participarà en la trobada anual de la Xarxa de Ciutats per l’Agroecologia a Valladolid

Connect on Linked in

La trobada serà durant els dies 1, 2 i 3 d’octubre comptarà amb la presència de representants dels consistoris, del Govern i de la Comissió Europea, i podrà seguir-se online en cas que la situació sanitària no permeta la seua celebració presencial.



La Xarxa de Ciutats per l’Agroegología anuncia la seua Trobada Anual a Valladolid els dies 1, 2 i 3 d’Octubre ‘Sistemes Alimentaris Locals enfront de Riscos Globals’. Un espai per a l’intercanvi d’experiències imprescindible en un momento en què la crisi sanitària ha posat en relleu la importància de la bona alimentació com a estratègia de salut preventiva i el seu model econòmic com una de les prioritats a atendre.



Assistiran a la trobada representants dels consistoris que conformen la Xarxa com l’Ajuntament de Godella, del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic i de la Direccción General Salut i Seguretat Alimentària de la Comissió Europea.



La Xarxa, formada per una vintena consistoris i un Consell d’Organitzacions Socials (COS), aposta d’aquesta manera per enfortir i protegir les produccions agroalimentàries sostenibles com l’agricultura familiar, ecològica, elaboració artesanal d’aliments, la ramaderia extensiva i la pesca artesanal i sostenible, que juguen un paper fonamental a l’hora de garantir un proveïment alimentari saludable, accessible en preu i respectuós amb el medi ambient.



