L’Ajuntament de Godella presenta el seu Pla d’Igualtat per a la ciutadania i el personal de la casa

El darrer dijous 2 de maig va tindre lloc a l’Ajuntament de Godella la presentació del Pla d’Igualtat d’este consistori, primerament per als treballadors i treballadores de la casa i, després, per a les associacions del municipi i la resta de la ciutadania.

Amb l’objectiu «d’integrar la igualtat d’oportunitats entre dones i homes com a principi bàsic i transversal, i incloure este principi en els objectius de les polítiques de l’Ajuntament i, especialment, en la política de recursos humans», s’han contractat el Pla d’Igualtat: a nivell intern, dirigit al personal de l’Ajuntament, i a nivell extern, per a tota la ciutadania de Godella.

Des del grup de govern asseguren tindre «molt present la igualtat com a eix transversal a totes les regidories, tant en el treball intern de l’Ajuntament com de cara a les veïnes i veïns del poble». Per això, «entenem que s’han d’impulsar campanyes de sensibilització cap a la ciutadania i formació en matèria d’igualtat per al personal de la casa amb la finalitat de treballar per un objectiu comú: la igualtat», afegeixen.

Els plans d’igualtat vénen definits per l’article 46 de la Llei Orgànica 3/2007 com un “conjunt ordenat de mesures, adoptades després de realitzar un diagnòstic de situació, tendents a assolir en l’empresa la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes, i a eliminar la discriminació per raó de sexe”.

Els plans d’igualtat han de servir per generar canvis, construir una cultura basada en la igualtat d’oportunitats i aconseguir un municipi més divers.