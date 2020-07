L’Ajuntament de Godella recorda a la ciutadania l’obligatorietat de l’ús de la màscara

Print This Post

L’Ajuntament de Godella insta la ciutadania a que complisca amb l’obligatorietat de l’ús de la màscara després de l’anunci de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana el passat dissabte.

L’augment de casos positius per COVID-19 ha propiciat que la Conselleria dirigida per Ana Barceló haja pres la decisió d’obligar a la població la utilització de la mascareta.

De fet, la Conselleria de Sanitat ha imposat l’ús obligatori de la mascareta a partir dels sis anys, en la via pública, en espais a l’aire lliure i tancats d’ús públic o obert a el públic, encara que es puga mantenir la distància social amb excepció de platges i piscines, espais de la naturalesa o a l’aire lliure fora de nuclis de població, locals d’hostaleria i restauració mentre s’està consumint, persones amb problemes respiratoris i practicant activitat física i esportiva.

Eva Sanchis, alcaldessa de Godella, ha volgut llançar un missatge a la ciutadania perquè segueixen les instruccions de les autoritats sanitàries per combatre la pandèmia contra la qual el món està lluitant des de fa mesos.

“Preguem a tota la població que respecte les normes i, en concret, utilitze les mascaretes en el seu dia a dia com ha disposat la Conselleria de Sanitat. Hem de respectar les instruccions dels professionals per avançar en la lluita contra la COVID-19 “, ha assegurat l’alcaldessa.

“Hem de fer servir la mascareta en el nostre dia a dia per evitar que tornen moments tan complicats com els que vivim quan estàvem confinats. Confiem en els nostres veïns i veïnes i sabem que, entre tots, farem tot el que està a les nostres mans per ajudar a frenar i derrotar aquesta pandèmia “, ha conclós la primera edil.