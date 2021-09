L’Ajuntament de Godella reforçarà els treballs de neteja viària en Campolivar i altres àrees del terme

Print This Post

L’Ajuntament de Godella, a través de l’àrea de Serveis Municipals, reforçarà els treballs de neteja viària que desenvolupen tant en Campolivar com en altres àrees del terme municipal que així ho necessiten.

L’àrea dirigida per Fernando Oliveros està posant totes les eines i recursos dels quals disposa per a mantindre en perfecte estat de revista les diferents zones de la població. D’esta manera, està tractant de donar solució a les diferents peticions que des de la ciutadania s’estan reclamant.

Fernando Oliveros, regidor de Serveis Municipals, ha destacat la important labor que s’està desenvolupant: “La nostra intenció és tindre tot el terme net i per això farem un nou esforç en el que a treballs de neteja viària es refereixen”.

“Tant Campolivar com altres àrees del terme es veuran afectades per estes mesures posades en marxa i que busquen reforçar la neteja habitual que es fa”, ha seguit el regidor, qui ha agraït les consultes ciutadanes que rep a través dels canals de comunicació per a conéixer l’estat de tot el municipi.