L’Ajuntament de Guadassuar aprova ajudes destinades a autònoms i PIMES per raó de la crisi sanitària de la COVID-19

La crisi sanitària provocada per la COVID-19 ha causat una forta baixada en els ingressos de les empreses i un impacte molt negatiu en el conjunt de l’activitat econòmica local, la qual cosa obliga a les administracions públiques amb exercici de responsabilitat, i en concret a l’Ajuntament de Guadassuar, a prendre diverses mesures per revertir aquesta situació.

Per aquest motiu, al Ple Ordinari celebrat el dia 25 de juny de 2020, es van aprovar les bases reguladores i la convocatòria per a les ajudes destinades a autònoms, PIMES i microempreses afectades per la crisi sanitària de la COVID-19. La quantia de l’ajuda ascendirà a 300 euros per als qui hagen vist reduïda la facturació de més del 75% i de 150 euros per a la resta.

Al mateix Ple Ordinari es van aprovar també ajudes per subvencionar econòmicament a autònoms, PIMES i microempreses de Guadassuar perquè adquirisquen mitjans de prevenció de la COVID-19, com ara mascaretes, guants, mampares, gels i hidrogels, etc. La quantia de l’ajuda serà el 50% del cost d’adquisició dels mitjans de prevenció de la COVID-19, fins a un màxim de 240 euros per beneficiari.

Esta sèrie d’ajudes són destinades per a les persones físiques o jurídiques, que realitzen qualsevol activitat econòmica per compte propi amb domicili fiscal (i, si és el cas tinguen el seu local comercial) a Guadassuar, i que complisquen també la resta de requisits establerts.

El termini per a la presentació de sol·licituds en els dos programes d’ajudes és fins al 2 d’octubre de 2020.