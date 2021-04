L’Ajuntament de Guadassuar aprova cancel·lar definitivament el deute municipal

Connect on Linked in

El Ple de l’Ajuntament de Guadassuar aprovà dimecres 31 de març la liquidació del pressupost de 2020, amb un resultat de superàvit de 528.373,57 euros, i un romanent de tresoreria d’ 1.356.574,07 euros. El període mitjà de pagament de les factures ha estat de 2,04 dies. Aprovada aquesta liquidació, la regidoria d’Hisenda presentà al ple una proposta de modificació de crèdit amb càrrec al romanent per valor de 128.000 euros per a cancel·lar el deute municipal que l’Ajuntament té amb el banc, que va ser aprovada per unanimitat.

L’Ajuntament gaudirà a partir d’ara de deute zero, complint amb anticipació el seu compromís de govern per a aquesta legislatura. El 29 de març de 2015, fa 6 anys, s’aprovà la liquidació del pressupost de 2014, que situava el deute en 6.168.320,36 euros. “Tres mesos després, com a resultat de les eleccions, prengué possessió l’actual govern municipal de coalició Compromís-PSOE, que ha acabat amb el deute municipal heretat de l’anterior govern del PP, que situà Guadassuar com un dels municipis més endeutats d’Espanya”, explica Salvador Montañana, alcalde de Guadassuar.

“Aquesta situació s’ha produït gràcies a una gestió econòmica eficaç i responsable, exemplar en molts aspectes”, declara Joan V. Puchol, regidor d’Hisenda, qui també detalla que, durant aquests sis anys de govern, s’han congelat els impostos, encara que els costos per a l’ajuntament sí que han augmentat any rere any. Fins i tot, comenta, s’han aprovat bonificacions per a l’IBI rústic i urbà, per a vehicles no contaminants, s’ha eliminat la taxa de recollida de fem i actualment es disposa de bonificacions en l’IBI urbà per la instal·lació de sistemes d’energia fotovoltaica per a l’autoconsum en vivendes, comerços i empreses que estan tenint molt d’èxit de demanda en aquests primers mesos de l’any. Finalment, el Ple aprovà també, amb càrrec al romanent existent, una dotació de 727.000 euros per a dur endavant diferents obres i inversions necessàries per a la població.