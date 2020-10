L’Ajuntament de Guadassuar diu SI a la ubicació del nou abocador

Print This Post

El ple de l’Ajuntament de Guadassuar dona el SI a la ubicació del nou abocador

La nova planta de recilatge de Guadassuar treballa a ple rendiment per tal de donar servei a tota la Ribera Després d’intenses negociacions i una primera proposta fallida, l’Ajuntament de Guadassuar va consensuar en el seu ple, que la ubicació proposada per al nou abocador és correcta i positiva per al poble

Aquest acord ratifica la intenció de l’Ajuntament d’aconseguir diferents millores que afavorisquen el bon funcionament i desenvolupament de Guadassuar

A més, el ple de l’ajuntament de Guadassuar demana algunes consignes vitals per a dur a terme la innovadora intervenció

Sense dubte una vegada més, Guadassuar demostra la responsabilitat i l’interés davant la protecció mediambiental de l’entorn que rodeja la Ribera