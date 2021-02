L’Ajuntament de Guadassuar dota als centres educatius de purificadors d’aire i mesuradors de CO2

Connect on Linked in

Un total de 9 aparells filtre HEPA i 33 aparells de mesurament de CO2 han sigut distribuïts i entregats als diferents col·legis i instituts de la localitat per millorar la seguretat en matèria sanitària

La situació actual, produïda per la crisi sanitària a causa de la COVID-19, va imposar la necessitat d’instaurar un sistema de control i purificació de la ventilació a les aules dels centres educatius. Encara que la ventilació ja es realitza d’acord amb el protocol de protecció i prevenció establert contra la transmissió i contagi del virus, el fred i altres circumstàncies impossibiliten o dificulten que aquesta siga efectuada per mitjans naturals.

Per aquest motiu, és recomanable establir sistemes mecànics de purificació i filtratge de l’aire que, conjuntament amb altres mesures preventives, puguen permetre el desenvolupament de l’activitat docent presencial minimitzant la possibilitat de transmissió.

Des de la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Guadassuar es va comprovar, en reunions amb els centres educatius de la localitat, que hi havia un major requeriment d’aquest tipus d’aparells. A més, també es va constatar que existia una necessitat per part de la comunitat educativa de poder garantir el control de la qualitat de l’aire amb ajuda de sistemes de mesurament de CO2. Per tal de solucionar aquesta demanda, des de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport iniciaren el subministrament als centres educatius de la Comunitat Valenciana de 8.000 purificadors equipats amb filtres HEPA H13, 13 dels quals corresponien al municipi de Guadassuar, amb la missió de fer circular l’aire de les aules a través de filtres eficients que retenen els virus, bacteris i altres partícules en suspensió com pols i pol·len.

Ja han sigut distribuïts el filtres HEPA, juntament amb 33 aparells de mesurament de CO2 i entregats als diferents col·legis i instituts de la localitat, que ja disposen d’aquesta nova eina per millorar la seguretat en matèria sanitària.