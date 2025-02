L’Ajuntament de Guadassuar impulsa la millora del camí del cementeri amb una inversió de 130.000€

Millores en el camí d’accés al cementeri

Futur projecte d’enllumenat públic i altres actuacions

L’Ajuntament de Guadassuar ha finalitzat la primera fase de les obres de millora del camí d’accés al cementeri municipal. Esta actuació s’ha dut a terme gràcies a la subvenció del Pla d’Inversions 2022/2023 de la Diputació de València, amb un pressupost de 130.000€. El projecte pretén garantir la seguretat i comoditat de la ciutadania, ja que es tracta d’una via molt transitada.

Així, les obres han inclòs la renovació integral del paviment amb formigó imprès, la col·locació d’una tanca de protecció en aquells trams on el camí limita amb parcel·les agrícoles a diferent nivell, l’habilitació de canalitzacions per a futures instal·lacions de serveis bàsics com aigua, reg o telecomunicacions, i la instal·lació de nou mobiliari urbà com bancs i papereres. En una segona fase, s’actuarà sobre l’enllumenat públic per modernitzar-lo i millorar-ne l’eficiència, així com la visibilitat de la zona.

Des del consistori fan una crida als vianants que passegen les seues mascotes pel camí perquè recullen els seus excrements, subratllant que hi ha altres zones habilitades per a este fi i que el camí està fet per als peatons.

Pel que fa a altres actuacions que completen definitivament les obres:

Guadassuar també avança en l’execució d’altres obres, com el projecte de Gran Via o la reconstrucció de la pista d’atletisme després de la DANA amb el suport econòmic de la marca esportiva New Balance.