L’Ajuntament de la Pobla Llarga disposa de servei de cita prèvia per una millor atenció al ciutadà

El servei està disponible des del dia 23 de juny de a través de l’app AJUNTAMENTS DE VALENCIA o cridant al 96 25 90 005.

L’ajuntament de la Pobla Llarga posa a la disposició de les seues veïnes i veïns un servei de cita prèvia, a través de l’app ‘Ajuntaments de Valencia’ o telefònicament al 96 25 90 005, amb el qual podran contactar amb el departament corresponent per evitar així cues d’espera i aglomeracions.

El servei, encara que no és imprescindible per a una atenció presencial, sí és totalment recomanable ja que versarà en una millor atenció per al ciutadà i una millor gestió dels recursos disponibles.

“Des de l’inici de la crisi sanitària de la COVID-19 ens vam veure amb el repte d’evitar l’atenció al ciutadà i així i tot seguir donant el servei per a tot allò que necessitàren” Comenta l’Alcaldessa Neus Garrigues. “Al llarg d’aquest mesos hem treballat amb diferents fórmules d’atenció, però ara amb l’arribada de la nova normalitat, creguem que aquest servei serà molt útil per a totes aquelles persones que necessiten realitzar qualsevol gestió a les oficines municipals, ja que a través d’ella seran atesos sense cues i l’atenció estarà centrada en i per a ells i elles” afirma Garrigues.