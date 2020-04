L’Ajuntament de la Pobla Llarga facilita el pagament de tributs a les persones afectades per la crisi econòmica provocada pel COVID19

Print This Post

Al llarg de les darreres setmanes hem vist com a conseqüència del COVID19, moltes persones han perdut el seu lloc de treball o com la major part dels autònoms han tingut que cessar la seua activitat laboral. Aquesta paràlisis laboral, es deriva en dificultats econòmiques per a moltíssimes famílies poblatanes.

L’Ajuntament de la Pobla Llarga, conscient de les dificultats per les quals poden estar passant aquestes persones, està posant en marxa diversos mecanismes per facilitar el pagaments dels tributs d’esta entitat. Per aquesta raó, durant els propers dies eixirà publicada la modificació de l’ordenança reguladora dels ajornaments i fraccionaments. La idea principal es pal·liar els problemes econòmics de totes aquestes persones.