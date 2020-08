L’Ajuntament de l’Alcúdia amplia la neteja dels centres escolars durant la jornada lectiva

Print This Post

A la neteja ordinària dels centres, que corre a compte de l’Ajuntament, s’afegix la desinfecció dels espais comuns durant la jornada escolar

A més, durant els últims dies s’ha realitzat la neteja a fons i la desinfecció massiva de col·legis i escoleta infantil, així com dels parcs i carrers del poble



Cada dia s’apropa més l’inici del curs escolar per a l’alumnat de l’Alcúdia i des de l’Ajuntament han decidit reforçar la seguretat a les aules. Es tracta que, durant tot el període lectiu, una persona s’encarregue de la correcta desinfecció de qualsevol espai comú, és a dir, baranes, poms, banys i qualsevol altre element que els xiquets i xiquetes han de compartir fora dels grups bambolla.

Per això, l’Ajuntament ha aplegat a acords amb les empreses adjudicatàries de la neteja dels CEIP Heretats, Batallar i Les Comes perquè efectuen estes desinfeccions durant el matí, al marge de l’habitual neteja general a les vesprades, també complementada amb la necessària desinfecció.

Pel que fa a l’escoleta infantil municipal s’ha previst un pla especial de neteja per garantir la seguretat dels més menuts, tot i que no s’utilitzarà cap espai compartit entre grups, ja que cada aula té els seus propis banys i un pati independent. El centre de formació de persones adultes Enric Valor també tindrà el seu propi pla especial de desinfecció, més si cap tenint en compte que part de les seues instal·lacions s’utilitzaran per a l’alumnat de 5é i 6é del CEIP Batallar, tal i com va sol·licitar en el seu moment la direcció del col·legi.

Com a mesura preventiva, durant esta setmana la brigada de Neteja de l’Ajuntament ha realitzat una neteja i desinfecció a fons de centres educatius del poble amb tractors i pistoles a pressió, per eliminar qualsevol rastre del virus que quedara abans de l’inici del curs.

Esta actuació complementa els serveis de prevenció i higiene front la Covid-19 que des de l’Ajuntament s’han posat en marxa, com la instal·lació de dosificadors de gel, o la creació de nous punts d’accés segur per als alumnes. “Des de l’Ajuntament volíem, no sols prevenir abans que començaren les classes, sinó que era una prioritat que tots i totes les alumnes pogueren acudir amb les màximes condicions de seguretat possibles”, explicava la regidora d’Educació, Rosa Martínez.

Per un altre costat, esta nit es realitzarà una nova neteja preventiva completa de tots els carrers de l’Alcúdia, el que es suma a les 13 eixides que es realitzaren durant el període de l’estat d’alarma. Estes neteges, realitzades per 21 tractoristes voluntàries, utilitzen un material actiu de neteja que no és perillós amb els éssers vius, però que és especialment nociu amb les restes del virus.

A més, també s’ha aprofitat per a netejar i desinfectar les zones de joc infantil i els espais d’activitat física per a persones grans de tots els parcs de l’Alcúdia, cosa necessària per a garantir la seua utilització segura.