L’Ajuntament de l’Alcúdia aprova un pressupost de més de 13 milions d’euros per al 2022

El passat dilluns el plenari de l’Ajuntament de l’Alcúdia va aprovar el pressupost municipal per a 2022, que ascendirà a 13.039.150 €. La proposta del regidor d’hisenda va comptar amb el suport dels regidors i regidores del PSPV i el vot en contra del Partit Popular i Compromís.

Els comptes municipals del 2022 suposen un increment del 30% respecte als de l’any 2021, cosa que, segons va explicar l’alcalde Andreu Salom en el plenari, “és el resultat d’una clara vocació expansiva en un moment de dubtes econòmics per la pandèmia. La voluntat del govern municipal és posar en marxa múltiples actuacions en infraestructures bàsiques que comportaran una millora clara i directa en la qualitat de vida dels veïns i veïnes de l’Alcúdia i Montortal“.

Al llarg dels últims anys l’Ajuntament ha reduït el deute en més de 70 punts, des de més de 8,2 milions d’euros als 2,3 milions en 2021. Això, juntament amb costos d’endeutament pràcticament nuls, han motivat que s’haja decidit optar al préstec per poder impulsar obres pendents tot i que es preveu amortitzar crèdits en 2022 per un import de vora 500.000 €.

En eixa línia, són les inversions el capítol estrella del pressupost. En 2022 continuaran les obres de millora d’accessibilitat amb ampliació de voreres i construcció de rampes amb una dotació de 315.000 €. També es procedirà a la substitució del sostre dels dos pavellons coberts municipals, una obra valorada en 300.000 i amb la qual s’acabaran els problemes crònics de filtracions d’aigua. Altres 300.000 € es destinen a la renovació integral de l’enllumenat, als quals s’afegiran amb tota probabilitat les subvencions de millora d’eficiència energètica, pendents de convocar, que comportaran elevar eixa partida a més de 450.000 €. A hores d’ara es treballa conjuntament amb l’Agència Energètica de la Ribera per redactar un projecte que suposara un enorme estalvi econòmic en una època de preus extrems de l’energia.

Van a continuar les obres de millora de la xarxa de subministrament d’aigua potable, amb 240.000 € previstos que comportaran, d’acord amb les previsions de l’empresa gestora, una millora de vora 20 punts en l’eficiència de la xarxa i l’estalvi de centenars de milers de litres d’aigua.

Continuaran també les obres de reurbanització de l’avinguda de Guadassuar, amb vora mig milió d’euros per a la segona fase i les actuacions complementàries. es reformarà l’antiga caserna de la Guàrdia Civil per convertir-la en un edifici per a les associacions, amb 262.000 €. I així un llarg seguit d’actuacions que, en conjunt, suposaran 3.000.000 d’euros en inversions.

A banda de les actuacions que s’executaran en 2022, s’ha previst la dotació per a la redacció de dos projectes claus que definiran les inversions durant els pròxims anys. D’una banda, s’han consignat 100.000 € per al projecte del gran col·lector de pluvials de l’avinguda Comte del Serrallo, el qual, segons el pla director de prevenció d’inundacions, és clau per evitar problemes en la zona nord de la població i que tindrà un cost de vora 1,5 milions d’euros. D’altra banda, es dota amb altres 100.000 € el projecte del centre d’emergències, que allotjarà la nova seu de la Policial Local, la Guàrdia Civil, Protecció Civil i la base del SAMU.

Pel que fa al capítol de personal, es veu reduït el seu pes relatiu respecte al total del pressupost per l’augment de les inversions, tot i que apareixen novetats molt importants, com la creació de 3 places d’administratius i, especialment, un increment en el personal del departament de Serveis Socials amb la creació d’una nova plaça de treballador social, dos d’educadors socials i una d’advocat adscrit al departament. Per a l’alcalde, “en l’àmbit del personal municipal ens reforcem i agilitzem la gestió amb personal administratiu i sobretot consolidem i ampliem recursos en serveis socials, un dels departaments on més s’ha incrementat la càrrega de treball a causa de la pandèmia“.

En el capítol de despeses corrents es veuen ampliades moltes partides amb la intenció de millorar la qualitat dels serveis municipals, que en la major part s’efectuen per gestió directa. És el cas de l’àrea de Parcs i Jardins, que incrementa al voltant del 50% els recursos, medi ambient, amb un increment de més del 115%, policia i seguretat, amb més del 50%, de la mateixa manera que àrees com educació, esports o administració general, que també reben augments significatius.

En este àmbit també apareix una de les novetats destacades del pressupost per a 2022, la dotació per al nou contracte del servei de recollida de fem, que implicarà nous vehicles i recursos per a la neteja viària així com la renovació integral del parc de contenidors de residus, amb una partida assignada de poc més de 500.000 €.