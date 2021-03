L’Ajuntament de l’Alcúdia canvia el sostre del Centre Municipal de Formació per a Persones Adultes, Enric Valor

Print This Post

La reforma s’ha pogut fer mitjançant la subvenció Millora d’Espais Educatius de 38.000 euros

El Centre Municipal de Formació per a Persones Adultes, Enric Valor de l’Alcúdia compta amb un nou sostre gràcies a la reforma que s’ha efectuat per a canviar les plaques de la claraboia. La reforma s’ha pogut fer mitjançant la subvenció Millora d’Espais Educatius de la Diputació de València. L’ajuda econòmica ha sigut de 38.000 € en total.

El canvi de les plaques s’ha efectuat per l’empresa local Carpinteria Metálica Mayfer, S.L. que ha descanviat les plaques del sostre antigues del centre, que feia més de 30 anys que estaven col·locades i ja es trobaven en un estat vell i deteriorat, per unes plaques de material policarbonat cel·lular de 30 mm.

Anteriorment, l’Alcúdia també havia disposat d’esta ajuda de la Diputació de València, amb el mateix pressupost, per a efectuar canvis a l’Escola Infantil Municipal.

Estes ajudes han aconseguit, que el Centre Municipal de Formació per a Persones Adultes, Enric Valor, amb els canvis efectuats, dispose d’una millor insonoritat per a les diferents activitats que es realitzen al centre, com la donació de sang o el ball dels jubilats.