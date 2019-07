L’Ajuntament de l’Alcúdia contracta 110 persones aturades este estiu

Connect on Linked in

Amb les ajudes de l’EMCORA i del SEPE, l’ajuntament ha pogut fer contractes de dos mesos a persones aturades, que estan treballant en l’àrea de parcs i jardins o bé en manteniment de camins i barrancs.



D’una banda, les conegudes com a “ajudes a les pedregades”, que han suposat per a l’Alcúdia un total de 19.000 euros, provinents del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Esta subvenció ha permés la contractació de 41 persones desempleades, incrites com a demandants d’ocupació en els espais LABORA de la Generalitat, provinents del sector agroalimentari. Estes persones estan fent labors de manteniment als carrers, parcs i jardins del municipi, així com als patis dels col·legis públics, amb labors de poda, desbrossament i reg.



D’altra banda, i també amb 228.223 euros dels fons del SEPE, s’ha contractat 69 persones per al desbrossament, manteniment i poda manual dels margens de camins i barrancs. Els camins on s’ha portat a terme l’actuació són els següents: Camí Muntanya, camí Olivarons, camí Alberic, camí Casa del Pi, camí Carlet-Algemesi, camí Terrablanca i camí Xàtiva.

Per altra part els barrancs desbrossats i podats són els següents: Barranc de Matamoros, barranc Benimodo (Estepar), barranc Devesa (Saboner) i barranc Prada.