L’Ajuntament de l’Alcúdia contracta 2 joves menors de 30 anys per un any

Dos joves s’han incorporat a l’Ajuntament de l’Alcúdia gràcies a les ajudes dels programes EMPUJU, subvencions destinades a la contractació de persones joves per entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, englobats en la iniciativa del Servei Valencià d’Ocupació i Formació (LABORA) de la Generalitat Valenciana.

La quantitat invertida per LABORA en el municipi en esta ocasió és 38.371,81€ als quals s’afigen els 15.563 € que aporta l’Ajuntament. L’actuació està cofinançada per la Unió Europea a través del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil del Fons Social Europeu.

Des de la Regidoria d’Activitats Econòmiques s’ha valorat positivament la iniciativa, que no sols permetrà a l’Ajuntament comptar amb dos professionals per a fer diverses tasques especialitzades, sinó també donarà l’oportunitat d’acumular experiència laboral i prendre un primer contacte amb el mercat de treball a dos joves menors de trenta anys i inscrits prèviament a LABORA.

Així, s’han formalitzat, a través del programa EMPUJU, 2 contractes d’un any de duració per a joves seleccionats d’entre els identificats per l’Espai LABORA per als departaments de Comunicació i d’administració general.

Esta contractació d’un any afavoreix el desenvolupament dels joves dintre de les tasques assignades (relacionades amb la seua titulació), ajudant a que, durant els 12 mesos que dura la subvenció, siguen capaços de recollir la major quantitat de coneixements de la feina que desenvoluparan en el futur.