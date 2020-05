L’Ajuntament de l’Alcúdia decidirà dilluns l’actuació davant les denúncies al seu regidor

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El regidor alcudià d’Obres i Serveis Públics, Bertomeu Bohigues, està reflexionant si presenta la seua renúncia a l’acta de regidor, per tal de no perjudicar la institució municipal que representa, arran l’aparició d’una denúncia en curs filtrada als mitjans de comunicació.



L’alcalde de l’Alcúdia, Andreu Salom, ha rebut la notícia “amb molta tristesa, perquè Berto és un camarada, amic i company de grup de govern en diferents legislatures. Un regidor que ha estat al peu del canó durant tota la crisi del Coronavirus, treballant pel seu poble”. Salom lamenta també que no s’haja respectat la presumpció d’innocència i que s’haja filtrat als mitjans de comunicació una denúncia en curs. “He demanat a l’intendent de la Policia Local que òbriga una investigació interna, per tal d’esbrinar si els fets són constitutius de delicte, per violació del secret professional, vulneració de la llei protecció de dades i abús de l’autoritat”.



La denúncia es va produir dilluns passat, quan dos agents de la Policia Local van parar el cotxe del regidor, en el qual anaven ell mateix i un electricista, que estaven valorant diferents reparacions en fanals i altres elements d’enllumenat públic.



Els agents els van acusar de botar-se el confinament. La conversa va pujar de to, i el resultat va ser la imposició de 2 denúncies, una per incompliment del confinament i una altra per falta de respecte als agents de l’autoritat, contemplada a la llei 4/2015 de Seguretat Ciutadana.



Bertomeu Bohigues és 4t tinent d’alcalde de l’Ajuntament de l’Alcúdia i delegat de les àrees d’Urbanisme, Obres i Serveis públics, Gestió de residus i Manteniment d’edificis públics. L’edil, tot i no estar d’acord amb les denúncies interposades, perquè estava en el compliment del seu deure, li ha comunicat a l’alcalde de l’Alcúdia la seua preocupació perquè els fets puguen perjudicar la institució que ambdós representen. Per tant, ha decidit donar-se este cap de setmana per a decidir si renúncia a la seua acta de regidor.